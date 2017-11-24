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Эксклюзив СТВ: детали первого дня саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе

24.11.2017 - 21:42

Новости Беларуси. Саммит «Восточного партнерства» проходит 24 ноября в Брюсселе. Весь день за его работой следит мой коллега Игорь Позняк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся последняя информация из политического центра Евросоюза в сюжете.

Игорь Позняк, СТВ:
Здание «Европа» – новая достопримечательность Брюсселя. То самое, которое жестко критиковал когда-то британский премьер за непомерную дороговизну. Именно здесь проходили сегодня переговоры «Восточного партнерства». Впервые, кстати, в Брюсселе. И это, пожалуй, следует рассматривать как некий знак Европы.

После эффектного прохода по красной дорожке европолитики и представители шести стран «Восточного партнера» скрылись за закрытой дверью, сохранив небольшую, но все же интригу. Правда, в итоговой декларации, как и ожидалось, сенсаций не прозвучало. Однако этот саммит, по мнению белорусской, делегации оказался наиболее успешным.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Декларация, как мы в свое время и предлагали нашим партнерам, соответствует нашим ожиданиям и в целом устремлена в будущее. В том плане, что она не содержит конфронтационной риторики и не направлена против третьих государств, которые тоже пристально смотрят за инициативой «Восточного партнерства».

Мы сделали соответствующее выступление, в котором обозначили наше видение перспектив развития ситуации в регионе, строительства миропорядка. Рассказали об инициативах, которые были выдвинуты в свое время главой белорусского государства.

Восточное партнерство – это новые возможности для Беларуси. Потенциально, например, упрощение визовых формальностей. 2018 год станет решающим в решении и этого вопроса. Больше прагматики – неизменная позиция Беларуси в «Восточном партнерстве».

Сегодня в Брюсселе подписано соглашение о трансъевропейских транспортных коридорах.

Беларусь буквально пронизана этими кровеносными сосудами, которые, безусловно, важны и для Объединенной Европы, и для нашей страны. Международные трассы Брест-Москва и Минск-Вильнюс – Евросоюз окажет поддержку этим транспортным проектам.

Марат Тертеров, основатель Европейского геополитического форума:
Это на самом деле посылает определенные сигналы, что Беларусь как независимое государство сотрудничает с европейским сообществом, Европейским союзом на уровне институтов, на уровне политического сообщества, на уровне экономических инструментов, которые создаются – техническая помощь, законодательные аспекты.

Подробности в сюжете.

Эксклюзив СТВ: детали первого дня саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе

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