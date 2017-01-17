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Экскурсии, сувениры и буклеты: интерактивный информационный центр начал работу в Брестской крепости

17.01.2017 - 10:10

Новости Беларуси. В Брестской крепости начал работу интерактивный информационный центр. Координационный павильон легко найти, а уже в нем окончательно определить все точки маршрута. Кроме того, здесь можно заказать экскурсию, купить сувениры и взять в дорогу буклет.

Раньше информацию о защитниках цитадели можно было получить лишь в музее, который находится внутри самой Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Радкович, организатор экскурсий мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Мы рассказываем тем, кто не был, что лучше посетить на территории, пройти по крепости, потому что если они сами будут, то они сами все увидят, но ничего не будет понятно. Поэтому лучше с экскурсоводом, который им все расскажет.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Мы предлагаем здесь экскурсии не только по территории Брестской крепости. Если возникнет желание у посетителей посетить пятый форт, мы готовы отсюда, экскурсоводы готовы выехать на пятый форт, по дороге вести рассказ о Брестской крепости, о пятом форте, о другим объектах брестского укрепрайона.

В Брестской крепости начал работу интерактивный информационный центр

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