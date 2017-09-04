новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Эксперт по минской недвижимости: «На вторичном рынке более популярны малокомнатные квартиры»

04.09.2017 - 20:16

Новости Беларуси. Какие квартиры  в Минске наиболее востребованы, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:
Вторичный рынок – да, там преобладают и более популярны у потребителей, конечно же, малокомнатные квартиры. Это связано с тем, что, во-первых, разъезжаются большие квартиры: вырастают дети, заводят семьи, им нужно разъехаться. И, как правило, из большой квартиры удаётся купить две маленькие – это обмен с доплатой, либо просто обмен через куплю-продажу одной большой квартиры на, например, две маленькие. Поэтому это – такой разменный материал.

Второй момент – это платёжеспособность.

Всё-таки, рынок измеряет объекты недвижимости не ценой квадратного метра, а ценой квартиры. То есть, человек себе может позволить определённую сумму денег, которую тратит на покупку недвижимости. И, честно говоря, ему всё равно, сколько площадь квартиры – он либо может её купить, либо не может. И дальше уже включается этот фактор, что иногда лучше маленькая, но своя квартира, чем ожидание того, что ты хочешь купить квартиру побольше, попросторнее, но, при этом, в данный момент времени живёшь у родителей или на съёмной квартире. Плюс момент, связанный с тем, что, действительно, проще потом собирать доплату и из маленькой квартиры переезжать в большую, купив вот это первый свой объект недвижимости. И, как правило, да, действительно, маленький по площади. Хотя, цена на квадратный метр маломерных квартир гораздо выше, чем больших – 3-4-хкомнатных. Но тут ещё фактор надо учитывать – «коммуналка», коммунальные платежи. Содержать большую квартиру тоже с каждым годом всё сложнее и сложнее.    

«Жильё качественное – не дешевеет»: как купить или продать квартиру в Минске?  

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минская недвижимость: «Тенденция сейчас позволяет дороже продать квартиру с малой площадью, доплатить и переехать в более просторную»
Квартиры в Минске чаще покупает молодёжь: «Не все готовы люди, которым 20-25 лет, жить в пятиэтажных «хрущобах»
«Люди стали в долевое строительство жилья вступать в меньшем объёме – застройщики начали предлагать дома, уже почти построенные»
«Застройщики стали, с учётом изменившейся платёжеспособности населения, уменьшать площади квартир»
«Важно, с кем во дворе будет играть их ребёнок, с какими автомобилями будет припаркована их машина»: как сейчас покупают квартиры в Минске
Квартиры в Минске: «Средняя цена вторичного рынка сравнялась со средней ценой первичного»
Эксперт по минской недвижимости: «Желающих продать на рынке больше, чем способных купить»
«В этой цепочке я был первым»: квартиру в новостройке на Воронянского одновременно продали разным хозяевам
Все новости по теме Недвижимость в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru