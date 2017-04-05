Экспертиза ДНК подтвердила личность террориста, устроившего взрыв в питерском метро

Новости России. Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста, который привел в действие взрывное устройство в метро в Санкт-Петербурге. Это Акбаржон Джалилов – именно он привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда.

Кроме того, Следственный комитет России 5 апреля задержал шестерых человек.

Все они жители Средней Азии и подозреваются в связях с террористами. В данный момент по местам проживания подозреваемых проводятся обыски.

Эксперты выясняют, есть ли связь между задержанными и исполнителем теракта.

В Санкт-Петербурге продолжается трехдневный траур. Взрыв, который унес жизни 14 человек, прогремел днем 3 апреля. До сих пор в больницах города остаются 49 пострадавших, в том числе и белорус. Шестеро человек находится в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.