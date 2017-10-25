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Эксперты полагают, что новый кабинет министров Германии будет приведен к присяге только в 2018

25.10.2017 - 17:20

Новости Германии. Правительство Ангелы Меркель ушло в отставку – формально. Действующий кабмин продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый по итогам парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они прошли в Германии в конце сентября (подробнее здесь).

Однако ни одной партии не удалось получить абсолютное большинство. Это означает, что правительство может быть только коалиционным.

Единственный возможный вариант – союз четырех политических сил: ХДС, ХСС, «зеленых» и либералов.

Но их позиции сильно отличаются по целому ряду вопросов. Поэтому, как полагают эксперты, новый кабинет министров может быть приведен к присяге только в 2018 году. А до тех пор у власти останется нынешнее правительство.

Эксперты полагают, что новый кабинет министров Германии будет приведен к присяге только в 2018

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