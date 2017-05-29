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«ЭКСПО-2017».Что представит Беларусь на международной выставке в Астане?

29.05.2017 - 16:50

Новости Беларуси. Белорусский стенд на «ЭКСПО-2017» представит экотранспорт и зерноуборочный комбайн на газовом топливе. Кроме того, посетителей познакомят с нашими последними научными разработками: модульной станцией очистки воды, фотоэлементами, биогазовыми установками, а также энергоэффективными стройматериалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, международная выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября и будет посвящена энергетике будущего. Беларусь также представит свои инвестиционные проекты.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
У нас есть знаковые проекты, в которых мы хотели значительно модернизировать свою химическую отрасль, чтобы увеличить переработку нефти и развить свое химическое направление. Также в области энергетики будет представлено строительство ГЭС в Бешенковичах, использование энергии воды и ряд других проектов

Ожидается, что участие в выставке примут более 110 стран, около десятка международных организаций и 70 частных компаний. А посетят «ЭКСПО-2017» 2 миллиона человек. Для белорусских экспонентов предусмотрена площадь в 400 квадратных метров.

Возможности страны представят с помощью мультимедийных технологий. Причем несколько инфокиосков позволят скачать на свой гаджет любую интересующую информацию прямо на месте, а в сувенирном магазине можно будет купить продукцию, сделанную в Беларуси.

«ЭКСПО-2017».Что представит Беларусь на международной выставке в Астане?

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