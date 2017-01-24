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Экспорт и зарубежные стажировки: договоренности белорусских аграриев на выставке-ярмарке «Зеленая неделя» в Берлине

24.01.2017 - 09:26

Новости Беларуси. Белорусская мясная продукция скоро появится на прилавках Китая. О выгодных условиях сотрудничества нашим специалистам удалось договориться на международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя». Крупнейший в мире смотр достижений в области сельского хозяйства в эти дни проходит в Берлине.

В списке участников – более семи десятков стран. В программе – более трех сотен мероприятий. В плотном графике министры и представители сельскохозяйственных ведомств нашли время и для двусторонних переговоров.

Стажировка белорусских аграриев в Германии – один из результатов такой встречи. Намечены перспективы дальнейшего развития партнерских отношений и с другими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Основное внимание – встречам с рядом министров сельского хозяйства, а таких встреч состоялось 15 в рамках выставки. Надо отметить, значимая встреча с министром сельского хозяйства Китая, Канады. С канадским министром сельского хозяйства обсуждали современные методы и технологии в производстве и выращивании мяса говядины.

Стенд белорусских производителей на международной выставке можно было легко отыскать по очереди возле дегустационных столов. К слову, экспортные обороты наша страна наращивает из года в год. Сегодня мы занимаем третье место в мире по продаже масла и сыворотки, четвертое – по торговле сырами.

Говорили на форуме и о расширении сотрудничества в области новейших сельхозтехнологий. Главный итог встречи – подписание документа о рациональном использовании водных ресурсов в сельском хозяйстве.

Экспорт и зарубежные стажировки: договоренности белорусских аграриев на выставке-ярмарке «Зеленая неделя» в Берлине

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