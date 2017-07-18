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Экспорт IT-продукции планируют увеличить в Беларуси в 2017 году

18.07.2017 - 14:06

Новости Беларуси. На миллиард долларов планирует увеличить экспорт IT-продукции Беларусь в 2017 году. Об этом сообщили 18 июля в госкомитете по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подводят итоги инновационного развития страны. За 10 лет отечественная IТ-индустрия шагнула вперед, мы усовершенствовали правовую базу, и инновационную инфраструктуру. Следующий шаг к развитию – предоставление ученым так называемого «права на риск».

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Реализуются 20 государственных научно-технических программ, и в них 20% ресурсов направить на рискованные проекты, показав, что на этих рискованных проектах мы можем получить результаты. Как говорят, заработать деньги, вернуть их. И тогда, может быть, с этой суммой направление будет увеличено.

Продолжат развивать в Беларуси и инновационное предпринимательство. Сегодня у нас уже работают 10 технопарков и 8 центров трансфера технологий. На подобных площадках только за 2016 год произвели в два раза больше ИТ продукции, чем в 2015 году, и создали 3 сотни рабочих мест.

Экспорт IT-продукции планируют увеличить в Беларуси в 2017 году

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