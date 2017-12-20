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Электрический щиток, троллейбус, гироскутер, книжка по шахматам. Что современные дети просят у Деда Мороза?

20.12.2017 - 10:17

Кто из нас в детстве не писал письмо Дедушке Морозу и не просил о новом самокате и плюшевом мишке?! У каждого поколения были свои игрушки и мечты!

Мы заглянули в ясли-сад № 239, чтобы узнать, что видят во снах накануне Нового года современные малыши! Атмосфера здесь волшебная! Из королевства «Снежной королевы» попадаешь в царство «Щелкунчика», на пути вас встречают очаровательные пингвины, а в группах согревают рождественские камины. С помощью воспитателей детки пишут первые строчки о сокровенном и зарисовывают свои пожелания Дедушке Морозу.

Что загадывали Деду Морозу жители Минска? Какой сюрприз для детей приготовили сотрудники почтовой связи? Узнаете, посмотрев видео. 

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