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Электронная очередь заработала в пункте пропуска «Котловка»

24.11.2017 - 09:43

Новости Беларуси. Грузовые автомобили на погранпереходе «Котловка» белорусско-литовской границы с этого дня смогут воспользоваться возможностями электронной очереди, а также услугами комплекса придорожного сервиса. Новый объект строился с привлечением турецких инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его составе – автозаправка с магазином, стоянка для грузового транспорта, табло электронной очереди и собственно сама система, которая позволяет перевозчику заблаговременно забронировать место для таможенного оформления на границе.

Развитие пункта придорожного сервиса планируется продолжить – здесь появятся мотель, объекты общепита, сервис для обслуживания автомобилей и другие необходимые для комфортного ожидания и отдыха объекты.

Электронная очередь заработала в пункте пропуска «Котловка»

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