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Электронные трудовые книжки появятся в России

09.11.2017 - 11:29

Новости России. В России уже через год могут ввести электронные трудовые книжки. Переход на новую систему продлится до января 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пакет документов касающихся данного нововведения, уже направлен во все федеральные министерства и профильные службы страны. Формально  на его рассмотрение и выдвижение предложений о каких-либо изменениях должно уйти около месяца. Однако, поскольку пакет состоит из большого количества проектов нормативных актов, процесс может слегка затянуться.

Электронные трудовые книжки появятся в России

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