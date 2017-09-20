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«Электронный тонометр нужно проверять раз в 3 года»

20.09.2017 - 17:55

Новости Беларуси. Как обеспечить точность показаний электронного тонометра, рассказали в программе «Теледоктор».

Оксана Аниськевич, врач-кардиолог кардиологического диспансерного отделения №3 городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница»:
Сейчас существует очень много современных электронных тонометров, и у них достаточно современные, хорошие функции.

Даже трёхкратного измерения.

Это очень важно для точности результатов. Поэтому удобнее, конечно, и мой совет – это электронные тонометры. Сейчас, кстати, появились тонометры даже с выявлением аритмии, которая достаточно опасна. Очень важно проходить проверку этого тонометра, потому что бывают погрешности именно со временем, поэтому, опять же, совет: электронный тонометр проверять раз в 3 года.  

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