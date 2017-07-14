Елена Акимова, победительница городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2017» среди крановщиков на СТВ

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Акимова, победительница городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2017».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Акимова, победительница городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2017».
|Почему уроженец Нью-Йорка Джон Росмэн навсегда покинул Америку и уже 7 лет живет в Минске?
|Сергей Горбачевский, директор сельскохозяйственного предприятия: Хочется работать и поднимать сельское хозяйство!
|В Минске выбирали лучшего асфальтобетонщика: Ростислав Крук – о тонкостях своей профессии
|Кто отвечает за стрижку травы на газонах?
|Мужчина-дояр Валентин Дворак: Мне нравится моя работа!
|Выбрать профессию по душе. Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске
|Екатерина Макаревич, инструктор розыскной собаки: Главное – чтобы ты был нужен и был виден результат твоей работы!
|Работа на заводе: насколько изменились условия труда?