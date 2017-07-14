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Елена Акимова, победительница городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2017» среди крановщиков на СТВ

14.07.2017 - 10:37

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Акимова, победительница городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2017».

Елена Акимова

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