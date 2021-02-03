Елена Богдан: если один аппарат КТ на миллион населения, то уже обеспечена доступность. У нас их более 100
Новости Беларуси. Новый уровень медицины в шаговой доступности. 25 районных больниц в ближайшее время получат аппараты компьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их закупают на средства займа Всемирного банка реконструкции и развития.
Первый КТ уже запустили в работу в самом большом в стране – Столинском районе.
Медицинская помощь в регионах должна оказываться по тем же стандартам, что и в столице. Это прямое поручение главы государства.
Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?
Поставки техники – часть программы по оснащению межрегиональных клиник в районах. Это позволит сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее и ближе к каждому человеку.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В развитых странах Европы, у нас считается, что если один аппарат на миллион населения, то уже обеспечена доступность. У нас на сегодняшний момент более 100 аппаратов компьютерной томографии есть уже в Республике Беларусь, поэтому на сегодняшний момент даже не столько стоит задача обеспечения компьютерами, сколько стоит задача максимального приближения этой помощи к пациенту.
«Это очень большое подспорье». Один из самых современных и точных в мире аппаратов КТ появился в Столине
Новости Беларуси. Новый уровень медицины в шаговой доступности. 25 районных больниц в ближайшее время получат аппараты компьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их закупают на средства займа Всемирного банка реконструкции и развития. Первый КТ уже запустили в работу в самом большом в стране – Столинском районе.
Кристина Протосовицкая продолжит.
Технику ждали и врачи, и пациенты. Столинский район – самый крупный в Беларуси. Здесь проживают 72 тысячи человек, а его протяженность более 150 км. Раньше пациентов приходилось перенаправлять в другие клиники – по два и три человека в день. В пандемию потребность в исследованиях тех же легких выросла в разы.
Виктор Мойсюк, главный врач Столинской ЦРБ:
Это очень большое подспорье. То, что мы на месте будем выполнять диагностику, а возможность лечения у нас есть. В противном случае приходилось пациента доставлять в Пинск или в Брестскую областную больницу, а транспортировка таких пациентов, которые нуждаются в кислороде, крайне нежелательна, состояние их ухудшается. Сейчас это будут делать в нашей больнице. Кроме того, мы готовы поддержать и другие районы.
Аппарат в Столине – один из самых современных и точных в мире. Проводит диагностику организма всего за 20 секунд, еще через минуту доктор готов оценить ситуацию целиком.
Геннадий Пташец, врач-рентгенлог Столинской ЦРБ:
Если сравнить воздушность легочной ткани справа и слева, то в области средостения мы видим более мутный участок легкого. Как шершавое матовое стекло. Это необязательно COVID, здесь надо в полной мере подходить к диагностике, то есть клинические исследования, анализы еще. Но большое подспорье, конечно, и КТ. На том же флюорографе и рентгене мы бы этого не увидели никогда в жизни.
Врач-рентгенолог получает 3D-модель изображения. Десятки снимков в срезе – вместо одного. Федор Сидоревич в медицине почти полвека. Говорит, искусственный интеллект пришел в помощь врачам.
Федор Сидоревич, врач-рентгенолог Столинской ЦРБ:
Качество совершенно другое, конечно. Дело в том, что, понимаете, тогда делаешь снимок, проявляли в этих танках, баках, делали сами растворы, все зависело от глаза лаборанта, как он проявит. А сейчас практически пленка не нужна – все на экране компьютера.
Под кабинет компьютерной томографии здесь отвели помещение на первом этаже больницы с очень удобным расположением: он находится между стационаром и поликлиникой.
Надежда Гашевская, жительница Столина:
Три раза на год. Меня через три-четыре месяца посылают и получалось, что надо было ездить, скитаться, искать, чем-то добираться все время, а теперь мы дождались, праздник у нас большой.
Владимир Наумчик, житель Столина:
Что 500 километров мотаться туда-сюда – в Брест, из Бреста, что здесь на автобус и приехал. Разница большая. Как и по карману, так и по самочувствию.
Компьютерный томограф незаменим и в диагностике наиболее сложных случаев коронавирусной инфекции. Вирус опасен прежде всего тем, что поражает легкие, а аппарат выявляет ту самую ковидную пневмонию. Плюс, это еще один шаг к тому, чтобы сделать районные поликлиники современными лечебно-диагностическими центрами.
Елена Богдан: если один аппарат КТ на миллион населения, то уже обеспечена доступность. У нас их более 100
В Столине компьютерный томограф уже принимает пациентов. Это не единственная помощь по линии Минздрава в рамках борьбы с COVID-19. Всего их будет 25. Аппараты уже прибыли в Кобрин, Березу, Лиду, Новогрудок и Несвиж. Плановая замена пройдет в Барановичах, Пинске и Лунинце.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
С начала февраля Столинская районная больница, как и десятки учреждений здравоохранения по всей стране, возвращаются к своей обычной работе – без COVID. Агрессивная волна схлынула. А это значит, что плановые пациенты получат долгожданную помощь.