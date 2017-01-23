новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Елена Дробот, учитель начальных классов: Неповторимость каждого человека выражается и в его почерке!

23.01.2017 - 11:40

Сегодня весь мир отмечает оригинальный праздник – День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма. Он учреждён специально, чтобы напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём и о неповторимости почерка каждого человека.

Это, действительно, злободневный вопрос: многие из нас забыли, когда ручку в руках держали – её заменили кнопки на клавиатуре.  Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –учитель начальных классов ГУО «Гимназия №31 г.Минска» – Елена Дробот .

Елена Дробот

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Графология, почерк
«Ты пишешь, как бройлер окорочком» – теперь из-за почерка работодатель может отказать в трудоустройстве
Ольга Барабанщикова
О чём расскажет почерк хореографа Сергея Епихова, певицы Венеры и Ольги Барабанщиковой?
Меняя манеру письма, вы меняетесь сами!
Небрежный почерк - не есть показатель плохого характера! Меняя манеру письма, вы меняетесь сами!
Почерк человека
Как по почерку человека определяют его характер, настроение и профессию и раскрывают уголовные дела
Экспертиза почерка
Кто в Беларуси проводит экспертизу почерка? И что можно определить по почерку?
Все новости по теме Почерк
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru