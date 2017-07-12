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Елена Лядова: лучшая драматическая актриса России

12.07.2017 - 11:56

В мире кинематографа давно так повелось, что есть знаменитости, а есть актеры. И интересно то, что далеко не каждый хороший актер является знаменитостью, и не всех знаменитостей можно назвать достойными актероми. Елена Лядова, в этом смысле, уникальный человек. Ее список ролей в театре и кино невелик, но каждый проект актрисы становится событием, а количеству ее наград позавидует даже самая раскрученная звезда шоу-бизнеса.

«Я обычный человек и не отношу себя к определенному типу. Маску пушистой барышни не собираюсь надевать: да, я вспыльчивая, иногда хочется и кассу в магазине перевернуть. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы руководствоваться чувствами, но при этом контролировать себя. Это моя работа над собой: хочу стать лучше, сдержанней, миролюбивей». 

У Елены три награды «Ника», три «Золотых орла», приз Московского кинофестиваля, премия «Тэфи», но при этом широкой публике про нее практически ничего неизвестно. Актриса скрывает свою личную жизнь, редко дает интервью, не сидит в социальных сетях, прячется от фотографов и резка в разговорах с журналистами. Но подобная скрытность не вредит ее карьере, а только подогревает интерес к этой удивительной артистке, на которой сейчас держится практически все независимое российское кино.

О партнере Елены Лядовой по фильму «Географ глобус пропил» Константине Хабенском читайте здесь.

cosmo.ru. Елена Лядова родилась в городке Моршанске Тамбовской области. Со временем семья переехала в Одинцово, где будущая актриса впервые попробовала себя в театре. Чуть позже Елена с первого раза поступила в Щепкинское училище.
Фото. cosmo.ru. Елена Лядова родилась в городке Моршанске Тамбовской области. Со временем семья переехала в Одинцово, где будущая актриса впервые попробовала себя в театре. Чуть позже Елена с первого раза поступила в Щепкинское училище.
Filmz.ru. В 2002 году Елена попала в труппу московского Театра юного зрителя. Актрисе неоднократно приходилось играть зверей и деревья, но именно в МТЮЗе, в «человеческих» ролях в «Трамвае «Желание» и «Оловянных кольцах» ее начали замечать ведущие режиссеры.
Фото. Filmz.ru. В 2002 году Елена попала в труппу московского Театра юного зрителя. Актрисе неоднократно приходилось играть зверей и деревья, но именно в МТЮЗе, в «человеческих» ролях в «Трамвае «Желание» и «Оловянных кольцах» ее начали замечать ведущие режиссеры.
Central Partnership. В 2004 году Елена пыталась получить главную роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», но провалила пробы. Зато первая же роль Лядовой в кино оказалась удачной – в фильме Алексея Учителя 2005 года «Космос как предчувствие» актриса сыграла сестру главной героини.
Фото. Central Partnership. В 2004 году Елена пыталась получить главную роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», но провалила пробы. Зато первая же роль Лядовой в кино оказалась удачной – в фильме Алексея Учителя 2005 года «Космос как предчувствие» актриса сыграла сестру главной героини.
cosmo.ru. На съемах «Солдатского декамерона» Елена познакомилась с актером Александром Яценко, с которым много лет прожила в гражданском браке.
Фото. cosmo.ru. На съемах «Солдатского декамерона» Елена познакомилась с актером Александром Яценко, с которым много лет прожила в гражданском браке.
Central Partnership. Роль в телесериале по «Братьям Карамазовым» принесла Лядовой широкую известность, актрису стали узнавать.
Фото. Central Partnership. Роль в телесериале по «Братьям Карамазовым» принесла Лядовой широкую известность, актрису стали узнавать.
Filmz.ru. Прорывом для актрисы стала роль второго плана в «Елене» Андрея Звягинцева. Фильм стал событием, а Лядова получила первые в карьере «Нику» и «Золотого орла».
Фото. Filmz.ru. Прорывом для актрисы стала роль второго плана в «Елене» Андрея Звягинцева. Фильм стал событием, а Лядова получила первые в карьере «Нику» и «Золотого орла».
Filmz.ru. Следующим знаковым фильмом в карьере Елены стала картина Александра Велединского «Географ глобус пропил». Роль жены главного героя принесла ей очередной набор из «Золотого орла» и «Ники», а сам фильм вызвал широкий общественный резонанс.
Фото. Filmz.ru. Следующим знаковым фильмом в карьере Елены стала картина Александра Велединского «Географ глобус пропил». Роль жены главного героя принесла ей очередной набор из «Золотого орла» и «Ники», а сам фильм вызвал широкий общественный резонанс.
Central Partnership. Еще больше общество всколыхнул «Левиафан». Фильм стал самой обсуждаемой российской картиной последних лет, собрал множество мировых наград и разделил общество на поклонников и ярых ненавистников.
Фото. Central Partnership. Еще больше общество всколыхнул «Левиафан». Фильм стал самой обсуждаемой российской картиной последних лет, собрал множество мировых наград и разделил общество на поклонников и ярых ненавистников.
life.ru. В 2014 году на вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ Лядова получила приз в номинации «Женщина года».
Фото. life.ru. В 2014 году на вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ Лядова получила приз в номинации «Женщина года».
cosmo.ru. «Левиафан» принес Лядовой не только очередные награды, но и встречу со своим будущим супругом – актером Владимиров Вдовиченковым. Пара поженилась в 2015 году.
Фото. cosmo.ru. «Левиафан» принес Лядовой не только очередные награды, но и встречу со своим будущим супругом – актером Владимиров Вдовиченковым. Пара поженилась в 2015 году.
Filmz.ru. В 2015 году настоящим событием на телевидении стал сериал «Измены». Главная роль в многосерийной истории о женщине с мужем и тремя любовниками окончательно укрепила Елену в качестве главной драматической актрисы страны.
Фото. Filmz.ru. В 2015 году настоящим событием на телевидении стал сериал «Измены». Главная роль в многосерийной истории о женщине с мужем и тремя любовниками окончательно укрепила Елену в качестве главной драматической актрисы страны.
Central Partnership. Последняя яркая роль актрисы на сегодняшний день – парикмахерша Лидка в черной комедии «Орлеан». Эксцентричный образ принес актрисе приз за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале.
Фото. Central Partnership. Последняя яркая роль актрисы на сегодняшний день – парикмахерша Лидка в черной комедии «Орлеан». Эксцентричный образ принес актрисе приз за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале.
Filmz.ru. Самый ожидаемый из будущих фильмов Елены Лядовой – биографическая лента «Довлатов». В фильме об известном писателе играют так же Данила Козловский и Светлана Ходченкова.
Фото. Filmz.ru. Самый ожидаемый из будущих фильмов Елены Лядовой – биографическая лента «Довлатов». В фильме об известном писателе играют так же Данила Козловский и Светлана Ходченкова.
life.ru. «Я люблю яркие роли: острохарактерные, хорошо написанные, нескучные. А что еще артисту нужно? Мне интересен материал, который позволяет себя пробовать в разных гранях, искать, фантазировать».
Фото. life.ru. «Я люблю яркие роли: острохарактерные, хорошо написанные, нескучные. А что еще артисту нужно? Мне интересен материал, который позволяет себя пробовать в разных гранях, искать, фантазировать».

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