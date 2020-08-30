Елена Манкевич: мы наблюдаем взросление и становление гражданского общества
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента.
Все общество заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки мы могли осуществить конституционно-правовую реформу
Евгений Поболовец, СТВ:
Каким вы видите выход из этой сложнейшей ситуации?
Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Краеугольным камнем любого общественного и государственного строительства является принцип законности. Это четкое и буквальное следование норме и букве закона. Если сегодня есть общественный запрос на то, чтобы осуществить перемены общественно-политического строя в нашем государстве, мы должны отталкиваться от основного закона. И в этом основном законе заложить нашу дорогу, нашу путевую карту, которой мы будем руководствоваться.
Эксперт: сейчас со всех процессов, которые происходят в Республике Беларусь, спадает определённая маска
Евгений Поболовец:
Первое – новая Конституция?
Сергей Сивец:
Конституционно-правовая реформа, да,
Евгений Поболовец:
В какие сроки она может быть проведена?
Сергей Сивец:
Естественно, мы заинтересованы, все общество заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки мы могли это осуществить. Но я хотел бы обратить внимание как юрист: обычный закон, не конституционный, готовится достаточно долго и сложно, потому что должны быть в рамках законотворческого процесса учтены все нюансы с тем, чтобы это был эффективный регулятор общественный отношений.
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Мы говорим об основном законе, где не то что каждое слово, каждая буква должна быть выверена, спрогнозированы последствия принятия конституционно-правовой нормы или буквы на десятилетия вперед. Конституция должны быть эффективным регулятором на десятилетия вперед. Не на год, не на два, не на три. Это очень ответственная работа. Сделать за месяц или за два серьезный документ, который будет формировать основу правовой системы государства в целом – это, наверное, невозможно. Этот процесс займет достаточно длинный период времени.
Евгений Поболовец:
Президент говорил, что в течение двух лет мы должны провести конституционную реформу.
Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Я думаю, это реально.
Евгений Поболовец:
А оппоненты, естественно, с этим не соглашались, потому что два года – это большой по их мнению срок.
Дмитрий Беляков: надо всем внушать такую мысль, разъяснять – мы один народ
Сергей Сивец:
Тогда хотелось бы от оппонентов услышать парадигму общественного развития, которая могла бы лечь в основу новой Конституции. Нам же ничего не предлагают взамен.
Посмотрите на общественную структуру, которая возникает, сетевые в том числе. Это все диалог, это момент диалога
Дмитрий Беляков:
Исторический момент, в котором мы находимся, я считаю, очень важный для белорусского общества и белорусской власти. Он как лакмусовая бумажка – сейчас видно, кто есть друг, а кто не друг. Нужно против экономических мер делать экономические шаги, убирать из порта в Прибалтике весь наш грузопоток. Переходить в том числе на российские порты. Сейчас видно и очевидно, кто нам друг. ЕАЭС – наши товарищи, коммунистический Китай, который четко сказал свою позицию.
Что делать той части общества, у которой накопились вопросы к власти? Мнение экспертов
Белорусское общество немножко инертное. Почему у нас не произошло по калькам как в Украине? У нас не было таких олигархов, которые связаны с парамилитаристкими образованиями. У нас достаточно эффективно работает система государственной безопасности – милиция, мы уважаем и любим свою милицию. Есть разные моменты, все люди разные, и в милиции разные люди работают и везде, но главный принцип – мы прошли горе, испытания. В нашей крови до сих пор, кто бы что ни говорил, горесть и печаль последствий 1941-1945 гг., оккупаций немецкая, что творили здесь коллаборанты и те же самые украинские наши «нетоварищи», под рунами СС которые ходили. Все это помнят, у каждого в семье есть участники войны и память храниться.
Наше общество прозревает сейчас. Но вопрос к власти какой? Посмотрите на активных людей, посмотрите на общественную структуру, которая возникает, сетевые в том числе. Это все диалог, это момент диалога. И сейчас момент истины для всего белорусского государства. Момент истины для понимания кто есть друг, кто есть недруг, момент понимания самого белорусского общества. Есть проблемы, но мы их решим сами.
Мы наблюдаем взросление гражданского общества, становление этого гражданского общества
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Я думаю, что мы выйдем из этого со своими уроками, со своими выводами. Мы наблюдаем взросление гражданского общества, становление этого гражданского общества, которое сейчас начинает создавать и понимать, что нужны диалоговые площадки. Если человек хочет самовыразиться, если человеку есть, что сказать, если человек хочет что-то поменять и у него есть голос – голос не у тех, кто там, за рубежом, – а тех, кто здесь, они сейчас могут начинать на этих диалоговых площадках вырабатывать. Возможно, это будут те же самые управленцы, которые придут и будут развивать все это дальше.
Дмитрий Беляков: в той ситуации, в которой мы находимся, только один человек несет за всё ответственность
Это действительно большой урок для всех нас, но и взросление. Оно сейчас, мы уже его наблюдаем. Мы уже наблюдаем некую стабилизацию, когда люди уже хотят услышать друг друга и начинают друг друга слышать. Это самое хрупкое, что мы должны отсюда вынести, это спокойствие наше и диалог. Белорусы всегда этим отличались.
Дмитрий Беляков:
Четыре слова можно сказать относительно тех, кто кричит на улицах. Если ты критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – неси ответственность. А они – кто-то хочет нести ответственность? Вот спросите у госпожи Тихановской и у всех остальных из Координационного совета, которые кричат и призывают нас к чему-то. Дайте, покажите, что вы что-то можете, что у вас какие-то цели есть, которые на конструктив направлены, на развитие нашего общества, в том числе экономики, на рост благополучия, на рост развития. Этого нет. И вот тут самый главный вопрос: они сами себе своими посылами стреляют, можно сказать, в голову. Что они хотят сделать? Внести раскол. Но этого не получится, мы слишком быстро взрослеем, общественные инициативы, конечно – правильно говорите. Момент истины, мы к нему придем более сильными.
Мы сейчас видим, кто есть кто и какие цели кто из них преследует
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Совершенно верно, мы сейчас видим, кто есть кто и какие цели кто из них преследует. Возвращаясь к тем же стачкомам. Последняя новость: руководитель стачкома МЗКТ сегодня уже в Варшаве. Машет оттуда своим соратникам и передает привет. Он своей цели достиг, он сегодня политический у нас.
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Елена Манкевич:
Он теперь из-за рубежа управлять будет.
Марина Ленчевская:
Да, из-за рубежа. То есть подтверждаются и слова уважаемого господина Цепкало. Но уверена, что наш народ мудрый, он очень толерантный. То, что люди вышли и высказывают свое мнение – это ведь тоже хорошо, это мы называем демократией. Уверена – не знаю, в какой временной период, но уверена, что это произойдет – что общество сплотится, и мы как депутаты готовы помогать в этом процессе. Обязательно. Мы выходим к людям, мы открыты, мы встречаемся с населением, мы встречаемся в трудовых коллективах, мы слышим посыл и готовы над этими посылами и предложениями работать.
Беларусь точно не будет такой наивной, какой она была до начала этой гибридной войны против нашей страны
Евгений Поболовец:
Много звучало фраз о том, что Беларусь не будет прежней, она меняется и эти события послужили определенным катализатором. Какой будет Беларусь через полгода?
Марина Ленчевская о буллинге: необходимо конкретизировать ответственность за такого рода действия, может быть, даже ужесточить
Сергей Сивец:
Через полгода она будет такой же, как она сейчас есть, исходя из формы правления. Но то, что она точно не будет такой наивной, какой она была до начала этой гибридной войны против нашей страны, я в этом абсолютно убежден. Мы повзрослели, причем очень быстро. Мы помудрели очень быстро. Мы начали разбираться во многих геополитических вопросах. Мы начали разбираться в себе и в тех людях, которые в нашей стране призваны укреплять и развивать это государство, но часть из которых, к сожалению, заняла иную позицию. Это все то, что будет маленьким кирпичиком нашего нового фундамента государственности, который будет на ступеньку выше в своем эволюционном развитии и который позволит нам переформатировать и общество, и государство, но при этом сохранить свою суверенность и независимость.
Эксперт: сейчас со всех процессов, которые происходят в Республике Беларусь, спадает определённая маска
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента.
Валерий Цепкало, видео:
Регулирование этих процессов в большей степени происходит сегодня из-за пределов Беларуси, потому как вы понимаете, что в Беларуси это сделать невозможно.
Евгений Поболовец, СТВ:
Как вы для себя оцениваете слова Цепкало?
Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Если позволите, я отвечу первым. На мой взгляд, сейчас со всех процессов, которые происходят в Республике Беларусь, спадает определенная маска. Становится более очевидным, что на самом деле, кто стоит за вот этими всеми выходами на улицу, за этими всеми протестами, кто, что хочет. Господин Цепкало прямым текстом в записи, это уже в историю войдет, сказал, что из Беларуси это невозможно. То есть это не вопрос белорусского народа, не мы сами разбираемся, а есть определенные кукловоды, которые находятся там. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это становится все более очевидно. В Польше, в Прибалтике, сейчас начинает впрягаться Украина. Но тут тоже не надо входить в заблуждение. Мы знаем, кто стоит за Польшей: это и Британия, и США. И вот эти товарищи, которые назначили сами себя на какие-то лидирующие позиции в белорусском протесте, они просто становятся для всех очевидными – какие цели они преследуют и что они хотят. Они не хотят добра в Беларуси, они хотят внести в белорусское общество раскол.
Беларусь – это инструмент, которым можно разрушить три глобальных проекта
Евгений Поболовец:
Какая конечная цель?
Дмитрий Беляков:
Конечная цель… Я еще раз хочу повторить: Беларусь – это инструмент, которым можно разрушить три глобальных проекта. Начнем с дальнего зарубежья – это, конечно, Экономический пояс Шелкового пути, это узкое горлышко для транспортировки китайских товаров в Европу и обратно, это евразийская интеграция, это ЕАЭС наш, и, конечно же, Договор о коллективной безопасности, который является таким «блоком» для распространения НАТО на восток. То есть все те интеграционные процессы, всю ту экономику, все то международное сотрудничество, которое здесь формировалось последние 20 лет – вот в чем истинная цель вот этих товарищей.
Евгений Поболовец:
С точки зрения белорусского законодательства как мы должны оценивать такие заявления?
Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Оценка однозначная – это вмешательство во внутренние дела нашей страны как суверенного и независимого государства. Я бы хотел немножко даже более глубоко коснуться этих протестных явлений, которые уже на протяжении нескольких недель охватили нашу страну, с точки зрения артикуляции тех идей, с которыми, как с лозунгом, выходит определенная часть белорусского общества на митинги, на площадь. Выходят не самостоятельно, это очевидно. Выходят исходя из того, что получена такая установка: выйти и попытаться раскачать наше общественное согласие. В том числе через определенные Telegram-каналы.
Но что включается в содержательную часть понятия перемен?
Посмотрите, артикулируются требования перемен. Само по себе это нормальное требование, потому что любое общество – это живой организм. Меняется окружающая действительность, весь мир развивается, естественно, белорусское общество не может стоять на обочине этого цивилизационного процесса. Но что включается в содержательную часть понятия перемен? Если брать движущую силу этих протестов – молодую часть нашего общества, которая принудительно выведена на улицы и под лозунгами перемен требует смены власти, то ничего в содержательном плане под переменами они не понимают. Перемена ради перемен: «нам просто скучно жить». Не предлагается никакая общественная парадигма этих перемен.
Появился самоназначенный Координационный совет в лице определенного президиума, который уже формулирует эту общественную парадигму, исходя из двух инициатив, которые сейчас широко обсуждаются: возврат Конституции редакции 1994 года и отзыв депутатов. Знаете, когда я впервые услышал, еще в рамках электоральной кампании, об инициативе объединенного штаба к возврату Конституции 1994 года, у меня первая мысль была о том, что три девушки не обладают базовым юридическим образованием, поэтому весьма смутно представляют, что такое Конституция как общественный договор и как нормативно-правовой акт. Когда эта же идея, идея-фикс, была ретранслирована уже одним из членов Президиума, как раз обладающим базовым юридическим образованием, который не может не понимать, что общественное отношение развивается только вперед и, соответственно, Конституция как правовая формализация общественных отношений может закладывать те нормы, которые будут эффективными регуляторами складывающихся общественных отношений на будущее, а не назад. Я реально понимаю, что у этого Координационного совета и в целом у протестного движения есть определенный кризис идей. Точнее, отсутствие этих идей в качестве общественной парадигмы перемен.
Такое искусственное инспирирование избирательного института – отзыв депутатов – может расцениваться как откровенное давление на депутатский корпус
Евгений Поболовец:
То есть это больше популизм?
Сергей Сивец:
Безусловно. Это первое. Вторая инициатива, которая выдвигается, – отзыв депутатов. Мотивировка этого отзыва связана с тем, что депутаты не проявили свою гражданскую позицию, не заявили, на чьей они стороне. Опять же, говорит это один из членов Президиума Координационного совета – юрист по образованию. Я хотел бы напомнить: там три юриста по образованию. У нас есть статья 2-я в законе «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», где черным по белому в императивной форме заложена норма, согласно которой депутат свободен в выражении своих мнений, убеждений и, соответственно, голосует в интересах народа в рамках своего мнения и своего убеждения. И вот такое искусственное инспирирование избирательного института – отзыв депутатов – может расцениваться как откровенное давление на депутатский корпус, на законодательную ветвь власти, на политическую систему страны.