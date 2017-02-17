новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Елена Петкевич, режиссёр-аниматор: Анимация – не просто мультики, это терапия для детей!

17.02.2017 - 11:25

В её фильмографии такие работы как: «Месяц», «Сказки леса», «Белоснежка и алоцветик» и многие другие. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Петкевич, режиссёр-аниматор киностудии «Беларусьфильм».

Елена Петкевич

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске состоялся закрытый показ художественного фильма «Следы на воде»
В Минске состоялся закрытый показ художественного фильма «Следы на воде»
Шахназаров о «Беларусьфильме»: «Ему сложнее, рынок белорусский не такой мощный, как российский»
Ольга Лифпуц, Кирилл Новицкий, Роман Гапанюк
«Держись за облака». Киностудия «Беларусьфильм» готовит новый проект
«Беларусфильм»
Реконструкция «Беларусьфильма» завершится к концу 2016 года
Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»
В Беларуси 17 декабря отмечают День белорусского кино
Костюмерная «Беларусьфильма»
В царстве уникальных вещей: что представляет собой костюмерная «Беларусьфильма»?
«Беларусь. Документальная история»
Картина «Беларусь. Документальная история» презентован 30 сентября в Минске
Игорь Поршнев
Игорь Поршнев вступил в должность генерального директора Национальной киностудии «Беларусьфильм»
Все новости по теме Беларусьфильм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru