Елена Петкевич, режиссёр-аниматор: Анимация – не просто мультики, это терапия для детей!

В её фильмографии такие работы как: «Месяц», «Сказки леса», «Белоснежка и алоцветик» и многие другие. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Петкевич, режиссёр-аниматор киностудии «Беларусьфильм».