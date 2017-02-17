Елена Петкевич, режиссёр-аниматор: Анимация – не просто мультики, это терапия для детей!

В её фильмографии такие работы как: «Месяц», «Сказки леса», «Белоснежка и алоцветик» и многие другие. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Петкевич, режиссёр-аниматор киностудии «Беларусьфильм».
В её фильмографии такие работы как: «Месяц», «Сказки леса», «Белоснежка и алоцветик» и многие другие. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Петкевич, режиссёр-аниматор киностудии «Беларусьфильм».
|В Минске состоялся закрытый показ художественного фильма «Следы на воде»
|Шахназаров о «Беларусьфильме»: «Ему сложнее, рынок белорусский не такой мощный, как российский»
|«Держись за облака». Киностудия «Беларусьфильм» готовит новый проект
|Реконструкция «Беларусьфильма» завершится к концу 2016 года
|В Беларуси 17 декабря отмечают День белорусского кино
|В царстве уникальных вещей: что представляет собой костюмерная «Беларусьфильма»?
|Картина «Беларусь. Документальная история» презентован 30 сентября в Минске
|Игорь Поршнев вступил в должность генерального директора Национальной киностудии «Беларусьфильм»