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Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции

14.05.2017 - 13:32

Новости Франции. Церемония инаугурации нового президента Франции завершается в Париже. Франсуа Олланд официально передал полномочия главы государства Эммануэлю Макрону.

Инаугурация проходит в условиях чрезвычайных мер безопасности. Перекрыты или взяты под жесткий контроль все ближайшие к Елисейскому дворцу улицы. Уже 15 мая 39-летний Эммануэль Макрон – самый молодой президент в истории Франции – совершит первый официальный визит. Встретится с канцлером Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции

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