Энергоэффективный детсад и новый корпус онкодиспансера. Что ещё открыли в Беларуси к 7 ноября?
Новости Беларуси. Бесценный и в прямом смысле слова жизненно важный подарок для жителей столицы – радиологический корпус в Минском онкологическом диспансере. Здесь не только врачи высшей пробы, но и уникальное оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобного нет на всем постсоветском пространстве. Технологии помогут оказывать помощь белорусским пациентам на мировом уровне. Сегодняшнее открытие – еще одна иллюстрация приоритетов политики государства. И важнейший из них – забота о здоровье человека.
Такого нет на всём постсоветском пространстве. Показываем новый радиологический корпус в Минском онкодиспансере
А еще 6 ноября открыли автомобильный мост через Западную Двину в Полоцке, в Брестской областной больнице технически обновили кабинет для лечения мочекаменной болезни, а в Брестском районе завершили создание единой метеорологической сети.
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Открыл свои двери 6 ноября и энергоэффективный детсад. Зеленые технологии помогают сократить потребление тепловой и электроэнергии вдвое. Это все благодаря солнечным коллекторам, специальной системе вентиляции. К примеру, вода в бассейне греется только за счет работы солнечных коллекторов.
Сегодня у даты 7 ноября новое веяние, уже давно переосмысленное. Ни для кого не секрет, что никогда не бывает больших дел без больших трудностей, и те самые большие открытия куда ценнее лозунгов.
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