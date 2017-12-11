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Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси

11.12.2017 - 16:48

Новости Беларуси. Испытание снегом прошла энергосистема Беларуси. Больше всего пострадал юг страны – Лунинецкий и Пинский районы. Там из-за налипания снега наблюдались перебои электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения об отключениях поступали на протяжении всего дня. За сутки из строя выходили больше двухсот трансформаторных подстанций. Без света на время стихии оставались 19 населенных пунктов, а также 10 ферм в двух районах. В последних электроснабжение было восстановлено оперативно – в течение одного часа.

Сергей Лукьянович, начальник центральной диспетчерской службы «Брестэнерго»:
Был, как и дали прогноз синоптики, мокрый снег. Ветер – 10-15 м/с. В результате чего было налипание снега, что приводило к отключению наших линий электропередач в распределительных сетях. Было пару случаев, где причиной отключения явились падения деревьев, обрыв проводов. Здесь было до 3-4 часов. Сложностью было отыскание повреждений. Непогода плюс в лесу, болотистая местность.

К слову, к концу дня энергоснабжение было восстановлено и во всех населенных пунктах. 11 декабря на юге и юго-западе страны наблюдается потепление. А 12 декабря синоптики обещают и вовсе весеннюю погоду – столбик термометра поднимется до +11.

Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси

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