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Эпоха войн и революций XX века: выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно

Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
19.02.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Гродненский историко-археологический музей перенесся в эпоху войн и революций XX века. «Человек с ружьем» – так называется новая выставка в Старом замке. Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Великая Отечественная.

В основе выставки – предметы из фондов музея и частных коллекций. Среди мундиров и образцов оружия – экспонаты, которые сохранились практически в единичном экземпляре. Например, форма сотрудника НКВД на железнодорожном транспорте. Есть здесь и тачанка, которая стала символом эпохи революций.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Менавіта такімі тачанкамі уехалі ў наш горад кавалерысты чырвонага камкора летам 1920 года. Гэта былы звычайная павозка, брычка такая. У нас, у музеях, у фондах такая была, мы яе адрэстаўравалі і паставілі на яе кулемет Максім. Канешне, гэта была вельмі добрая падтрымка для наступаючай кавалерыі.

Выставка рассказывает о трагичных и одновременно судьбоносных событиях в истории Беларуси, которые затронули судьбы многих гродненцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно

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