ЕС готов подписать визовое соглашение с Беларусью
Новости Беларуси. Совет Европейского союза утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий документ опубликовали в официальном журнале ЕС. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен уполномоченный на подпись под соглашением.
Напомним, что на утверждение Совета ЕС документ был вынесен в начале октября.
Когда необходимые процедуры будут завершены и пройдёт 2 месяца, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро. Сейчас цена вопроса – 60 евро.
МИД об удешевлении виз с ЕС: «Белорусская сторона закончила работу над своей частью соглашений»
Новости Беларуси. Общение в режиме реального времени в социальной сети организовало Министерство иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная тема у всех на слуху – визовое соглашение с Евросоюзом.
За несколько часов трансляции представители консульского управления ответили на десятки вопросов. Так, например, стало известно, что в случае подписания соглашения, люди с инвалидностью могут быть освобождены от уплаты сбора за выдачу визы. Также белорусы интересовались, может ли быть упрощен пакет документов для предоставления в посольство? И стоит ли ожидать снижения цены на визы в Великобританию?
Александр Ганевич, заместитель начальника главного консульского управления МИД Беларуси:
Когда происходят такие знаменательные события, как подготовка к подписанию такого соглашения, конечно, всплеск вопросов сразу возрастает, и у граждан сразу появляется масса и этих, и попутных вопросов. Речь пока идет только о проекте соглашений, то есть белорусская сторона закончила работу над своей частью соглашений, теперь этим занимаются наши европейские коллеги.
Ожидается, что соглашение вступит в силу в феврале 2020 года. До этого момента оно должно пройти утверждение белорусским и европарламентом.