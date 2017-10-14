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Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий

14.10.2017 - 22:51

Новости Мексики. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на южном побережье Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Сан-Дионисио-дель-Мар в штате Оахака. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало. 

У берегов Мексики очередное землетрясение магнитудой 5,6 баллов

В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет

Два мощных землетрясения произошли в Мексике в сентября 2017. Они унесли жизни около 450 человек. Причем более половины погибли в столице страны, Мехико.

Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий
Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий
Фото. Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий
Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий
Фото. Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий
Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий
Фото. Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий

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