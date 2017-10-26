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Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости

26.10.2017 - 22:55

Новости Беларуси. Место встреч мировых лидеров и зарубежных делегаций, проведения торжественных церемоний и награждения лучших из лучших. Одним словом залы, где, без преувеличения, пишется история страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 октября Дворец Независимости вновь открыл свои двери для экскурсии.

На этот раз гостями были преподаватели и студенты Белорусского государственного университета физической культуры. Их альма-матер сегодня 80 лет. За всю историю спортивный вуз дал путевку в жизнь более чем 30 тысячам специалистов и помог сделать успешную карьеру не одному десятку чемпионов и призеров Олимпийских игр.

Сегодня каждый смог на себе прочувствовать атмосферу главной политической площадки.

При этом все просто не выпускали телефоны из рук: селфи в зале, известном 16-часовыми переговорами «нормандской четверки». Заинтересовал выходцев спортивного вуза и зал, где совсем недавно чествовали наших олимпийцев.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
У лучших преподавателей и студентов появилась возможность посетить Дворец Независимости. Для меня лично и для коллег, студентов это очень памятно и, безусловно, интересно.

Алексей Гататуллин, заведующий кафедрой технологий в туристической индустрии Белорусского государственного университета физической культуры:
Картины очень интересные и символические. Символичные подарки, которые мы смогли здесь увидеть. И, конечно, очень интересная информация. Я даже уверен, что она мне пригодится в моей профессиональной, педагогической деятельности.

Илья Лобач, студент Белорусского государственного университета физической культуры:
Еще вчера мы видели это все по телевизору – чествовали олимпийцев наших. Я не мог подумать, что мы окажемся здесь. Это действительно приятно.

При строительстве Дворца Независимости просчитывали все до мелочей.

Оформление и мебель во всех 20 залах выполняли белорусские мастера. Уникальна, например, люстра в Универсальном зале: весит около двух тонн, длиной примерно 8 метров, выполнена из латуни и хрусталя.

Напоминаем, что такие экскурсии во Дворце Независимости проводят для самых разных делегаций. Познакомиться с величественным символом государственности уже могли обладатели госнаград, ученые, музыканты, спортсмены, многодетные мамы, талантливая молодежь.

Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости
Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости
Фото. Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости
Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости
Фото. Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости
Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости
Фото. Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости
Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости
Фото. Еще вчера мы видели это все по телевизору: студенты и преподаватели БГУФК на экскурсии во Дворце Независимости

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