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Эскалация конфликта Израиля и Палестины достигла невероятного накала: обострение отношений обсудит Совбез ООН

23.07.2017 - 16:09

Совет безопасности ООН обсудит обострение палестино-израильского конфликта. Внеочередное экстренное заседание будет созвано по инициативе Швеции, Франции и Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной достигла невероятного накала. Спровоцировало противостояние усиление мер безопасности на Храмовой горе – одной из главных мусульманских святынь. Израильские полицейские пошли на это после убийства в середине месяца двоих своих коллег. На них напали вооруженные боевики.

В целях безопасности у входа на Храмовую гору установили металлодетекторы. Однако мусульмане восприняли нововведение, как посягательство на святыню. Заходить в комплекс мечетей на Храмовой горе верующие отказываются и молятся прямо на улице.

Накануне молитва снова закончилась кровопролитием. В столкновениях с полицией погибли два человека, десятки получили ранения.

Эскалация конфликта Израиля и Палестины достигла невероятного накала: обострение отношений обсудит Совбез ООН

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