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«Если будет разумная цена включена в стоимость бензина – думаю, люди будут понимать, за что они платят»

27.11.2017 - 17:43

Новости Беларуси. Главный редактор газеты «Автодайджест» высказал своё мнение во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
В Вашем издании написано: из 3,5 миллионов автомобилей  техосмотр за 10 месяцев этого года прошли 1 миллион 200 тысяч. Это показывает то, что не все ездят? Или то, что очень многие уклоняются от оплаты?

Анатолий Шевченко, главный редактор газеты «Автодайджест»:
Мы опросы проводили на сайте. И, по моим убеждениям, и, в том числе, по разговорам с моими близкими друзьями многими – люди принципиально не платят. Не потому, что нет денег.

А именно из принципа – не хотят идти на поводу.

Вы помните случай, когда подняли ставки на бензин резко и вышли люди на улицы – дошло до этого. Но без бензина никак – всё равно, пойдёшь заправляться. Без техосмотра ездить можно и дальше.

Егор Хрусталёв:
По Вашему мнению, надо привязать к цене бензина такую оплату?

Анатолий Шевченко:
Не совсем. Просто поднять цену на бензин – это за собой повлечёт следующее: дорожают грузоперевозки, возможно, кто-то поедет в Россию заправляться.

Другое дело – насколько разумная цена будет.

Хотя, на самом деле, конечно же, если будет разумная цена включена в стоимость бензина – потому что он, всё равно, дорожает, бензин, давайте говорить прямо, к стоимости нефти сегодня не привязан. Поэтому, давайте, может быть, да – этих 2-3% добавим – думаю, что люди будут объективно понимать, за что они платят. И, в этом случае, не будет в обществе вот этого противоречия.

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