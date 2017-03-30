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Если человеку интересно – он себя выкладывает на работе: Мошенский о руководителях госпредприятий

30.03.2017 - 21:37

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У нас достаточно большое количество предприятий государственного плана. И руководители, которые находятся на этих предприятиях, являются государственными чиновниками, скажем так. И вопросы их мотивации, и-х ответственности – совершенно иные, чем у топ-менеджера, допустим, Вашей частной компании. Многие говорят, что это – одна из самых  важных сдерживающих проблем  для развития предприятий с такой формой собственности. Согласны ли Вы с этим?

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта»:
Вы знаете, исходя из моего опыта, конечно, один из главных принципов –  что люди, всё-таки, работают из интереса. Если человеку интересно то, чем он занимается – он работает и он себя выкладывает на работе. Но, если человек не может реализовать свои какие-то личные задачи: обеспечить себя, обеспечить дополнительную мотивацию – конечно, он начинает уходить. Или начинает искать место где-то ещё.   

Полностью интервью смотрите здесь 

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