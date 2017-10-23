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«Если количество убийств по стране уменьшается, то внутрисемейные преступления – увеличиваются»

23.10.2017 - 21:11

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Есть ли у Вас приблизительное понимание, насколько актуальна проблема насилия  над стариками? И бессилие их в ситуации, когда они не могут ничего противопоставить?

Романия Скоморошко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Гродненской областной организации белорусского общества Красного Креста:
Да, к сожалению, проблема актуальна. И об этом говорит статистика. Если общее количество тяжёлых преступлений, например, убийств, по стране уменьшается, то, к сожалению, внутрисемейные преступления, в этом плане, увеличиваются. И есть даже статистика по тому, что есть некоторое увеличение роста преступлений, когда дети убивают родителей или близких родственников.

Безусловно, тут не последнюю роль играет алкоголь.

И сказать в отношении пожилых можно то же самое, что в отношении женщин – нельзя бояться.  Очень редко – у нас особая, у славян, ментальность – очень редко мать или отец будут наговаривать на своего ребёнка, племянника, близкого родственника. Поэтому людям надо верить. И, если в семью к пожилому человеку – даже, если этот пожилой человек лежачий – всё равно, в семью заходит социальные работники, сотрудники администрации, здравоохранения. Безусловно, нужно разговаривать, говорить о том, что: «В моей семье не всё в порядке. Если у меня нет побоев, но со мной плохо обращаются. Меня неправильно досматривают, может, мои дети. Мало внимания мне уделяют». Это – тоже очень важно, когда вот эти слова сказаны самим пожилым человеком.

А позвонить куда-нибудь может пожилой человек? Это – та же «горячая линия»?

Романия Скоморошко:
Безусловно. Телефонные звонки доступны для каждого человека.

Насилие в семье: «Что происходит»

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