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«Если меня нет в театре, это какое-то для меня ЧП»: госнаграды лучшим в профессии вручили во Дворце Республики

03.05.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Признание за многолетний труд и высокий профессионализм. По поручению главы государства заслуженным людям страны вручены государственные награды. В зале торжественных приемов Дворца Республики 95 белорусов, тех, кто каждый день вносит свой посильный вклад в развитие и процветание страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

95 белорусов. 95 наград. И несколько десятков ежедневных побед на рабочих местах лично у каждого из приглашенных во Дворец Республики.

Николай Мотюшко, водитель автомобиля филиала «Дорожно- эксплуатационного управления № 54» республиканского унитарного предприятия «Гродновавтодор»:
Водителем работаю с 81-го года. Зимой чистим, посыпаем дороги. Ответственные.

Игорь Коско, главный врач Могилевской областной детской больницы:
Мы начали выполнять нейрохирургические операции, работаем в области ЛОР-болезней и офтальмологии.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
В этом зале присутствуют люди, чей труд отмечен госнаградами, чей опыт, профессионализм, трудолюбие по-особому оценены нашей страной.

География национальных побед – вся страна, от маленького городка до столичного проспекта. Это главное – знать, что профессионала обязательно увидят.

Алена Сырова, СТВ:
Несколько часов после торжественной церемонии, мы в музыкальном театре. Адам Османович, здравствуйте, ни минуты покоя?

Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:
Ни минуты покоя. Надо работать, чтобы публика получала самые высокие чувства, приходя в театр. Спектакли, вереница премьер, балеты, мюзиклы, музыкальные комедии, классические оперетты – все это репертуар нашего музыкального театра.

Адам Османович – почти семь лет как художественный руководитель Государственного академического музыкального театра. «Софья Гольшанская» – театральный бренд Беларуси – с его участием ожил на сцене.

Адам Мурзич:
Обязательно присутствую на всех спектаклях и на всех репетициях. Если меня нет в театре, это какое-то для меня ЧП. И актеры смотрят: что-то худрука сегодня нет.

Поспешит на работу и Ирина Евгеньевна. Это сейчас она директор 73-й школы столицы, учитель с 30-летним стажем, а когда-то сама сидела за партой в этих же стенах, потому и не понаслышке знает, чем увлечь и чему научить.

Ирина Родик, директор средней школы № 73 Минска:
Это награда не только за мой труд, это работа всего коллектива: и учащихся, и педагогов моей школы. Сегодняшние дети очень быстро умеют ориентироваться в интернет-пространстве, очень быстро находить нужную информацию. Педагоги просто должны бежать за ними.

И эта награда, безусловно, – еще один стимул шагать вперед к новым вершинам.

«Если меня нет в театре, это какое-то для меня ЧП»: госнаграды лучшим в профессии вручили во Дворце Республики

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