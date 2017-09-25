новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

«Если мы видим выпившего человека, мы должны испытать отвращение до рвоты. Это – признак здоровой психики»

25.09.2017 - 19:55

Новости Беларуси. Психолог высказала мнение о том, какие эмоции должен вызывать пьяный человек, во время ток-шоу «Что происходит».

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Если мы видим выпившего человека и испытываем сострадание, то у нас есть скрытый алкоголизм. Мы должны испытать отвращение до рвоты. Мы должны презирать этого человека.

Трудоспособный мужчина от 30 до 40: портрет минского алкоголика

Мы должны понимать, что нам надо обезопасить нашу жизнь. Тогда это будет признак здоровой психики.   

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Нарколог об алкоголизме: «Это – болезнь. И основное, что должны знать наши пациенты – то, что это лечится и лечится успешно»
«Минздрав совместно с Департаментом исполнения наказаний разрабатывают реабилитационные программы, которые будут внедряться в ЛТП»
МВД: «ЛТП – не панацея. Но эти полгода его семья, соседи будут жить спокойно»
Кто может отправить алкоголика на принудительное лечение – только родственники или соседи?
«Запугать – эффективность крайне мала»: нарколог Сайков о лечении алкоголиков
Нарколог о принудительном лечении алкоголиков: «Всё, что мы делаем насильно для других людей, вызывает у них сопротивление и особой пользы не несёт»
Психолог об алкоголиках: «Добавить такую меру, которая бы позволила изъять человека, может быть, в какое-то общежитие. И лечить их там»
Вероятно, уже через месяц в Гоа полностью запретят распитие алкоголя в общественных местах
Вероятно, уже через месяц в Гоа полностью запретят распитие алкоголя в общественных местах
Все новости по теме Алкоголь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru