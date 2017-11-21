Если не буду писать, открою свой ресторан! Эльчин Сафарли: рецепт творческого успеха и блюда из авокадо

Эльчин Сафарли – один из известнейших молодых писателей Востока. Пресса назвала его «Литературным открытием 2008 года». В своих книгах он рассказывает о судьбах простых людей, восточных традициях, культуре, быте и, естественно, любви.

Если прошлое не отпускает – оно ещё не прошло… Это ваши строки. Глубокие, философские, осознанные, пропущенные через какой-то жизненный опыт.

Эльчин Сафарли, писатель:

В этом году исполняется 10 лет… Я не хочу говорить так вот пафосно «творческой деятельности», 10 лет, как я пишу истории.

Я понял одно: читатель всегда чувствует всё пропущенное через тебя.

Эльчин Сафарли, писатель:

Мне кажется, если бы в моей прозе чувствовалась бы фальш, 10 лет это всё не протянулось, это закончилось бы на второй или третьей книге. Мне кажется, это прекрасно, когда человек находит своё дело жизни. И тогда оно перестаёт быть работой.

Если ты не любишь то дело, которым ты занимаешься, то ни одно вдохновение не поможет этому.

Книга «Сладкая жизнь Босфора» была издана на русском языке.

Эльчин Сафарли, писатель:

Я не думал, что это будет книга. Мне не очень нравилась, и не нравится до сих пор история.

Взаимодействовать с людьми, общаться с ними, не то, чтобы интервьюировать их, а слышать их – этого так не хватает. Многие не слышат друг друга. Мы слушаем, но не слышим.

С чего всё начиналось?

Эльчин Сафарли, писатель:

С 6 лет меня преследовала мысль о том, что мне что-то хочется оставить после себя. Задумывался о том, какая жизнь скоротечная и, наверное, видел, как люди приходят в неё и уходят из неё совсем неожиданно, порой. И я думал: «А что я вот так вот приду и уйду? А что я оставлю в этом мире после себя?»

Какой самый большой ваш страх внутренний в плане трудолюбия, работы над собой?

Эльчин Сафарли, писатель:

Есть страх потерять себя и своё мироощущение. Люди, которые занимаются творчеством, сталкивались с тем, что теряли это.