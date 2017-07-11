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«Если ориентироваться только на пожелания зрителей – можно скатиться в сторону очень дешёвой эстрады»

11.07.2017 - 22:20

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

При том, что у вас, всё-таки, соответствующее образование, и уже 5 лет опыта работы в качестве руководителя фестиваля. Вы полагаетесь на свой вкус или, что называется, как во многих профессиях: мой вкус – одно, а другое дело – то, что хочет увидеть зритель?

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
50 на 50. В любом случае нужно ставить себя на место зрителя. Всегда. Не только в процессе формирования концерта. В любой жизненной ситуации нужно попытаться поставить себя на место человека. И, особенно, клиенты, когда ты что-то предлагаешь, какой-то товар – что ему может быть интересным.

Учитывая свою точку зрения, но чётко рассчитывать всё.

Анализ должен быть во всём, поскольку, проводя фестивали, которые посещают более 100 тысяч зрителей, и, как ни крути, но основная составляющая сметы, бюджета фестиваля – это поступления от реализации билетов. Поэтому, если расставить в порядке очерёдности – на первом месте, конечно же, предпочтения зрителей. Но мы иногда пытаемся прививать определённый вкус аудитории, потому что, если только ориентироваться на мнения, пожелания зрителей – можно скатиться иногда в сторону очень дешёвой эстрады. Потому что мы прекрасно понимаем, что на вкус зрителя часто влияют ещё экономические условия. Потому что есть вкус, а есть ещё покупательская способность. Поэтому сочетание всех этих факторов имеет очень важное значение.

Директор «Славянского базара»: «На первом месте предпочтения зрителей, но мы иногда пытаемся прививать вкус аудитории»

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