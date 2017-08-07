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Если погода поможет, за неделю с половиной уберем: в Минской области поздравили первых тысячников

07.08.2017 - 18:13

Аграрии Минщины берут новые вершины. В регионе – первые тысячники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе принимали поздравления и благодарности комбайнер Геннадий Кулик и водитель Михаил Халапук.

Жатва опоздала, нужно было включить реактивную скорость. Экипаж Геннадия Кулика четыре дня подряд «выдавал» по 140 тонн. Большое желание, умноженное на трудолюбие, позволили первыми в области примерить лавры победителей.

Геннадий Кулик, комбайнер сельхозпредприятия «Красная звезда» Клецкого района:
Почти каждый год были тысячи, и по две тысячи было. В 2012 году ездил на «Дожинки». Если погода поможет, за неделю с половиной уберем.

Работа на полях – днем ​​и ночью: времени, чтобы без потерь собрать хлеб, не так и много. Необходимо справиться за две недели. Поставлена ​​задача: до 20 августа закончить жатву. Сейчас аграрии Минщины намолотили полмиллиона тонн зерна, планируют – два.

Урожайность – чуть меньше 40 центнеров с гектара.

Если погода поможет, за неделю с половиной уберем: в Минской области поздравили первых тысячников

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