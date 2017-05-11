«Если полёты на неделе не состоялись, то она не в зачёт». Люди и самолёты 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах

Новости Беларуси. В программе «Центральный регион» рассказали о буднях лётчиков 50-ой смешанной авибазы в Мачулищах и показали уникальный музей-самолёт.
Новости Беларуси. В программе «Центральный регион» рассказали о буднях лётчиков 50-ой смешанной авибазы в Мачулищах и показали уникальный музей-самолёт.
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