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«Если полёты на неделе не состоялись, то она не в зачёт». Люди и самолёты 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах

11.05.2017 - 13:46

Новости Беларуси. В программе «Центральный регион» рассказали о буднях лётчиков 50-ой смешанной авибазы в Мачулищах и показали уникальный музей-самолёт. 

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