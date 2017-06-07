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«Если ребёнок начал шмыгать носом без конца или покашливать – это уже невроз навязчивых состояний»

07.06.2017 - 21:09

Новости Беларуси. Как не вырастить закомплексованного ребёнка, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Правда ли, что все комплексы у ребенка воспитывают родители? Вот эти чувства, которые мешают ребёнку в дальнейшем реализоваться, достичь какого-то успеха.

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
Да. Первое – комплекс неполноценности. Что ты – не такой, как все. Когда тебе, наверное, не доверяют или, вообще, тебя никак не видят, не замечают.

У кого-то программа – утверждаться, что называется, с флагом на коне.

А у кого-то программа, наоборот – куда-то так, как рак, куда-нибудь под камушек, чтоб тебя не видели, не слышали, и чтоб, не дай Бог, не съели. Так вот, нужно тоже это использовать. Если мы такого человека, который не хочет самореализовываться, будем вытягивать всё время наружу, мы разовьём у него невроз.

Олег Степанюк:
То есть, надо внимательно слушать ребёнка?

Инна Третьяк: 
Конечно. И наблюдать за ним.  Если твой ребёнок начал шмыгать носом без конца или покашливать, хотя у него нет ни бронхита, ни ларингита, ни трахеита – это уже невроз навязчивых состояний.

Если это – маленькие детки, то это – неврастения.

Не надо его лечить никакими там транквилизаторами или нейролептиками, Боже, упаси. Просто нужно накормить нервную систему и создать такой режим, чтобы ребёнок не чувствовал себя одиноким.   

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