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«Если речь идёт о собственнике жилого помещения, процедура практически невыполнимая»: можно ли выселить проблемного соседа?

25.09.2017 - 19:57

Новости Беларуси. Реально ли выселить нерадивых соседей, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Ракита, адвокат:
Законодательный механизм сейчас существует, он есть. Вопрос, как он работает, и работает ли он эффективно.

Нет, он работает неэффективно, поскольку таких нерадивых соседей очень сложно выселить.

Потому что, если речь идёт о собственнике жилого помещения, эта процедура очень сложная, очень тернистая и практически невыполнимая даже для наших правоприменителей – милиционеров и прокурорских работников. Этот механизм слишком сложен и, когда речь идёт о собственнике, практически невозможно выселить из жилого помещения этого собственника нерадивого. Если же речь идёт о нанимателе жилого помещения – да, если он нарушает правила пользования жилыми помещениями, если он неоднократно привлекается к административной ответственности, существует механизм его выселения из жилого помещения. То есть, законодательно это существует. Надо ли это совершенствовать? Да, возможно.  

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