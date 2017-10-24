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«Если существует формула любви, Бог нам скажет её за 10 минут до конца света»: интервью Сергея Гармаша о «Матильде», Достоевском и актёрстве

24.10.2017 - 22:31

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Сергей Гармаш рассказал о роли Александра III в фильме «Матильда»

Сергей Гармаш: «Эта профессия ломала невероятно одарённых, талантливых людей из-за того, что это – рулетка»

Гармаш: «Читаю, когда есть свободный вечер, перед сном – это любимое время»

Сергей Гармаш: «Достоевского нужно читать ночью. Когда всё вокруг тебя спит»

Сергей Гармаш: «Если бы она ушла к нему, не было бы этой истории – «Любовник». Это была бы другая история»

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