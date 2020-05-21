Владимир Караник о ситуации на станции скорой помощи в Бобруйске: «Нарушений в доплатах выявлено не было»
Новости Беларуси. О здоровье граждан в нынешнее непростое время и качестве оказания медицинских услуг 21 мая говорили у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства представили проект постановления Минздрава «О перечне процедур, которые составляют лицензируемую медицинскую деятельность».
В первую очередь, речь идет о СПА-услугах, которые не относились к медицинской помощи и не лицензировались Минздравом.
Президент хорошо владеет ситуацией и подчеркивает: лишней зарегулированности быть не должно.
Александр Лукашенко о лицензировании медицинской деятельности: «Лишней зарегулированности быть не должно»
Во Дворце Независимости также обсудили эпидемиологическую ситуацию. После разговора у Президента министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал журналистам вопрос начисления надбавок медработникам за работу с пациентами в условиях коронавируса.
В ряде информационных ресурсов появились сообщения о том, что якобы доплату медикам будут высчитывать поминутно. Согласно соответствующему указу, поминутной оплаты нет. Если персонал в течение смены контактировал с инфицированным пациентом, надбавка начисляется за смену. Если таких смен было более 30 % – то уже за целый месяц.
Таким образом реализуется принцип справедливости: те, кто работают с больными COVID-19 чаще, получают больше. Более того, для оперативного решения вопросов в каждом регионе работают горячие линии.
Владимир Караник о доплатах медикам: речь идёт не о какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма
Владимир Караник прокомментировал также ситуацию на станции скорой помощи в Бобруйске, которую активно обсуждали некоторые СМИ.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав. Это внимательно будет изучено, будут даны либо разъяснения, или будет осуществлена доплата.
По той же бобруйской станции скорой помощи, из 290 работников, включая водителей, фельдшеров, врачей, доплаты получили за апрель 118 человек. Это те, кто действительно оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Там нарушений в доплатах выявлено не было.
Если такие нарушения есть, естественно, они будут рассмотрены, но в этом плане для этого есть (установлено законом, арбитраж) и механизм получения доплат.
Ситуация с вирусными заболеваниями на постоянном контроле главы государства. Эпидемиологическая обстановка улучшается. Однако расслабляться нельзя. Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого инфицированного COVID-19. Впрочем, уже есть возможность освобождать места в профильных отделениях и больницах для пациентов с другими заболеваниями.
Александр Лукашенко: «Надо срочно возвращать больницы онкологическим больным»
Новости Беларуси. О здоровье граждан в нынешнее непростое время и об оказании качественных медицинских услуг 21 мая говорили у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию. Президент отметил белорусских врачей, а также Минздрав, который хорошо организовал работу всей системы в условиях пандемии коронавируса.
Александр Лукашенко о лицензировании медицинской деятельности: «Лишней зарегулированности быть не должно»
Ежедневный опыт позволяет решать многие проблемы. При этом глава государства акцентировал внимание и на других болезнях, которые тоже нужно лечить.
Как уточнил министр здравоохранения Владимир Караник, в Витебске областной онкологический диспансер вернулся к основному направлению деятельности, там провели уже 30 онкоопераций.
Владимир Караник о ситуации на станции скорой помощи в Бобруйске: «Нарушений в доплатах выявлено не было»
Александр Лукашенко пожелал всем выдержать этот период. Обстановка улучшается, но главное сейчас – не расслабляться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Со следующей недели, если процесс будет так развиваться, как сейчас, а вы меня убеждаете в том, что уже два-три дня мы можем в Минске, как в Витебске, пойти вниз, хотя мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо.
Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, вы как онколог прекрасно понимаете, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкологическим больным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней.
Это мы сейчас сосредоточились на пневмониях, надо до конца пройти этот путь и доказать всем. Особенно у нас в стране, есть такие у нас грамотные, ах, чего это у нас 950 или сколько случаев мы выявляем ковидных, а почему не больше? Кому-то хочется больше, но они не думают о том, что сами туда могут попасть, в это число.
Нам надо спасать людей, потому что показатель один останется – смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшие в мире – никто уже не оспаривает. Никто!
А если еще ревизию провести, посмотреть – мы ж туда записываем все практически пневмонии – то ковидных там еще меньше, процентов на 30. Это хорошо, но ни в коем случае не расслабляться.