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Если вас не было в квартире более 10 дней, коммуналку можно перерассчитать

20.06.2017 - 20:19

Новости Беларуси. Уехать в отпуск или на дачу и сэкономить на оплате коммунальных услуг. Все больше горожан обращаются в расчетно-справочные центры с заявлениями на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном это пенсионеры, которые уезжают на дачи, в деревни и отпускники.

Право на перерасчет имеют те квартиросъемщики, которые отсутствуют более 10 дней подряд.

Вернувшись из отпуска в течение 7 дней надо прийти в РСЦ и предоставить подтверждающие отсутствие документы. Например, дачники могут показать справку от председателя садоводческого товарищества.

Подробнее о новостях экономики за 20 июня здесь.

Если вас не было в квартире более 10 дней, коммуналку можно перерассчитать

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