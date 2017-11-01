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«Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит»

01.11.2017 - 01:47

Новости Беларуси. О том, что не надо себя излишне строго ограничивать в питании, рассказали в программе «Теледоктор» 

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РБ Марина Попова:
Народ предпочитает бросаться в крайности: либо ем всё, либо ничего. И тут нужно искать «золотую середину». И даже, если Вы съели неправильную еду (те же чипсы, кусочек торта в гостях) – это не является чем-то страшным, если это – не каждый день.

Если это – не основа ежедневного питания.

Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит. Поэтому ищите «золотую середину». Это будет залогом Вашего долголетия.

Теледоктор. ЗОЖ

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