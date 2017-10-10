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«Есть куда пойти и у кого спросить»: женское предпринимательство обсуждают в Минске на международной конференции

10.10.2017 - 14:47

Новости Беларуси. Успешное развитие женского предпринимательства – одно из основных условий достижения Целей устойчивого развития, которые определены ООН. Об этом 10 октября говорили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бизнесвумен из всех уголков Беларуси, чиновники, деятели науки, иностранные эксперты. Впервые в таком широком формате обсуждаются вопросы экономического равенства и предложения, как сделать путь белорусских женщин в деловую сферу менее тернистым.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Как стартануть? Какие условия нужно создать для старта женского бизнеса? Данный форум идет под эгидой Целей устойчивого развития, Белорусского союза женщин, парламента, правительство принимает большое участие в работе данного форума. И самое – это женщины-предприниматели.

Марина Шалимо, учредитель и директор дизайн-студии по индивидуальному пошиву обуви, член общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
Эта конференция призвана показать женщинам, что они не одни, что есть такие же, как они и есть куда пойти и у кого спросить. Это самое главное – спросить, решится и начинать работать.

Отметим, что эта встреча продлится до позднего вечера. Дискуссия затрагивает такие сферы, как бизнес, негосударственный сектор и власть.

«Есть куда пойти и у кого спросить»: женское предпринимательство обсуждают в Минске на международной конференции

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