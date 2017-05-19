новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Есть ли вакансии на лето для белорусских подростков?

19.05.2017 - 20:10

Новости Беларуси. Будет ли в этом сезоне работа для несовершеннолетних, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Те вакансии, которые ранее предлагались для трудоустройства молодёжи – их на сегодняшний день значительно меньше. Чтобы стимулировать нанимателей в организации временной занятости для молодёжи, мы сегодня финансируем такие проекты.

У нас сегодня 186 объектов в городе, которые мы финансируем.

Это учреждения общего среднего образования, учреждения дополнительного образования, коммунальные организации, наш зоопарк. 

Как устроиться на работу подростку летом: «Открытый разговор»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как устроиться на работу подростку летом: «Открытый разговор»
Как правильно должен быть оформлен трудовой договор на ребёнка?
Какие документы нужны подростку для трудоустройства?
Сколько часов могут работать дети?
С какого возраста может работать ребёнок?
Как бороться с недобросовестными нанимателями: «Открытый разговор»
Восстановиться на работе, взыскать зарплату: куда обращаться?
Марина Смольская, старший продавец
Кто ищет, тот всегда найдет: в Витебской области в 2017 году трудоустроились уже более шести тысяч человек
Все новости по теме Работа в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru