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«Есть одна замечательная фишка – берёза, её кора горит даже мокрой». Секреты выживания от скаутов

18.01.2018 - 12:31

18 января – Крещенский Сочельник. Те, кто собрался сегодня окунаться, должны не забывать о соблюдении правил безопасности на воде и льду в эту пору. Не рекомендуются дальние прогулки, особенно по лесу, потому что можно заблудиться, а там холодно.

Накануне Рождества, 5 января в России 2 подростка с собаками заблудились в Уральском лесу. Дети провели в зимнем лесу всю ночь. С собой спичек, чтобы развести костёр, у них не было. Собаки помогали подросткам согреться. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замёрз. О пропаже мальчиков сотрудникам МЧС сообщили их родители. В поисках детей были задействованы более 200 человек – полиция, спасатели, волонтёры. Найти подростков удалось местной поисковой группе МЧС лишь на следующий день. Случай вопиющий и заставляющий задуматься. 

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской Республиканской скаутской ассоциации – Юрий Батуро и скауты – Екатерина Рублевская и Свэн Баумгарт.

Нужны ли современным детям навыки выживания в лесу, если заблудился?

Юрий Батуро, председатель Белорусской Республиканской скаутской ассоциации:
Я считаю, что нужны. Действительно, бывает такое, что не окажется телефона или у телефона может сесть батарейка, к сожалению, может что-то потеряться. И мы, как общественная детская организация, стараемся учить этому, чтобы ребёнок смог правильно сориентироваться, выжить в каких-то ситуациях.

Есть ли у вас определённый набор навыков, по которым учите?

Юрий Батуро:
Есть определённая разрядная система, по которой ребенок с самого детства работают по определенной программе.

Что нужно делать, если заблудился в лесу?

Свэн Баумгарт, скаут:
Не нужно вообще уходить с этого места, где ты остался либо пойдешь куда-то, в какую-то сторону: ты же не знаешь там дорога или ещё что-то, ты можешь еще дальше зайти, и вообще тебя потом не найдут. Лучше остаться на одном месте и там же обживаться. Нужно подготовить какое-то место для себя, чтобы накидать какие-то ветки. Если просто собираешься в лес, то нужно обязательно иметь с собой спички. Чтобы разжечь костер, нужны сухие ветки. Но как найти сухие ветки зимой? Есть одна замечательная фишка – это берёза, её кора горит даже мокрой. Её можно подпалить и она будет гореть. Можно развести большой костер на открытом расстоянии.

В чём смысл организации? Как была создана? Чему учат в организации? Какие проводятся акции? 

Подробности – в видеоматериале.

Как выжить, когда заблудился в лесу зимой? Расскажут скауты
Белорусская Республиканская скаутская ассоциация
Фото. Белорусская Республиканская скаутская ассоциация
Свэн Баумгарт
Фото. Свэн Баумгарт
Значки скаута
Фото. Значки скаута
Белорусская Республиканская скаутская ассоциация
Фото. Белорусская Республиканская скаутская ассоциация
Белорусская Республиканская скаутская ассоциация
Фото. Белорусская Республиканская скаутская ассоциация
Белорусская Республиканская скаутская ассоциация
Фото. Белорусская Республиканская скаутская ассоциация
Белорусская Республиканская скаутская ассоциация
Фото. Белорусская Республиканская скаутская ассоциация

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