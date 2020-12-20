«Есть препараты, которыми лечился Трамп». Доктор медицинских наук оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19.
Вадим Щеглов, ведущий:
Если говорить о том потенциале системы здравоохранения, который есть, как вы можете оценить ресурс? Хватает ли сегодня у государственной системы здравоохранения ресурса, чтобы оказывать помощь всем, кто в ней будет нуждаться?
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Я бы сказал, что здравоохранение – со знаком бесконечности. Денег здравоохранению никогда не хватает ни в одной стране, ни в Штатах, нигде. Технологии идут впереди, и, конечно, передовые технологии очень дорого стоят. И лекарства, которые первые появляются, и вмешательства хирургические, та же трансплантология. Они требуют огромных затрат. Ни в одном государстве система здравоохранения никогда не скажет, что «мне хватит».
Да, у нас развернута именно государственная система здравоохранения. Работает очень много лабораторий, и это большое подспорье платных лабораторий. Это очень важно, потому что это тоже дорогое удовольствие, и мы не можем себе позволить все передовые анализы, которые есть, чтобы они были везде. У нас развернуто много коек. За рубежом не принято долго лежать, три дня до операции, потом еще неделю после. Я стажировался долгое время в Японии, Шотландии, Швеции и других странах. Там такого не бывает. Там очень экономно расходуются койки. У нас и статус наших жителей: пожилые люди и другие. Для них те небольшие больницы, которые используются как социальные, тоже были важны. Не следует их сокращать и, я думаю, следует финансировать.
Коек достаточно много, но ведь здесь важно – реанимационные койки. Просто полежать с ковидом – это по эпидпоказаниям. Госпитализация идет по эпидпоказаниям, чтобы человек, если он в общежитии проживает, в большой семье, нет возможности изолироваться. Это респираторная инфекция, изолировать вообще невозможно, если в семье. Но всех не положишь в настоящее время. Многие болеют легко, им просто полежать в койке.
Вадим Щеглов:
А хватает реанимационных коек?
Сергей Жаворонок:
У нас очень много этих коек и в районах, и везде. И люди научились, особенно во вторую волну, произошла учеба на собственном опыте. Сейчас публикуют журналы. Вы знаете, что в импортных журналах с большим рейтингом, чтобы опубликовать там работу, нужно 200-300 евро заплатить. Иногда мы для престижа так и делаем. Никто не платит ученым, но чтобы все узнали, такие журналы бесплатно публикуют работы по COVID-19 в настоящее время. В России уже готовится десятое прочтение методических рекомендаций, где-то 90-100 страниц. У нас также они изменяются постоянно. Все уже представляют, что лечить, все закуплено.
Выезжая в районы, я вижу, что есть препараты, которыми Трамп лечился. Это десвир или блокаторы интерлейкина-6. Может, в маленьких больницах нет, но там, где реанимация, районные клиники, там это есть.
Существует достаточно много аппаратов. Но очень важно – это стадия до реанимации, особенно до интубации, до вынужденного дыхания. Если такое произошло – это очень дорогое удовольствие, туда попадают люди заведомо со сверхтяжелым течением заболевания, которое или генетически обусловлено, от дозы вируса все это тоже каким-то образом зависит.
Вадим Щеглов:
От вирусной нагрузки, которую он получает.
Сергей Жаворонок:
Да, вирусная нагрузка. Одно дело – кто-то чихнул прямо в лицо, другое дело – через марлю или другую маску. Может, несколько возбудителей попало. Тогда иммунитет успевает подготовиться к встрече с вирусом, когда его еще мало, но он уже стимулирует иммунитет. Здесь вирус неоднозначный. Такие вирусы, которые, наоборот, с появлением иммунитета иногда бывает «цитокиновый шторм», и только все усугубляется.
«Конечно, это боязно». Почему профессор Сергей Жаворонок в своём возрасте заходит в «красные» зоны? Читать здесь.
«Я тоже жду вакцину». Сергей Жаворонок объяснил, почему лучше вакцинироваться и какой вакциной привьётся сам
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ объяснил, почему лучше вакцинироваться и какой вакциной привьется сам.
Вадим Щеглов, ведущий:
Сейчас вся надежда на вакцину. И вы ждете, и весь мир ждет.
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Я тоже жду вакцину. Мне пришлось работать с людьми, которые разрабатывали разные вакцины и, в том числе, эти векторные вакцины. Их давно уже придумали. Вначале на вирусе оспы. Это очень большой вирус, и в него можно было вставить много разных генетических материалов. Это мы работали над гепатитом B, чтобы сделать его через осповакцину. Потом осповакцину прекратили.
Вадим Щеглов:
Как-то скептически отнеслись в мире к российской вакцине.
Сергей Жаворонок:
Дело в том, что это конкуренция. Это бизнес, кто много вакцины производит. Почему в наших аптеках некоторые лекарства, которые нужны против малярии, редких болезней, глистов определенных, не круглых, но тот же празиквантел нельзя найти? Потому что сейчас аптеки – это бизнес, а если что-то не покупается, то оно испортится, есть срок годности. И они это не закупают. Государство, конечно, регулирует, какой-то минимальный обязательный набор должен быть, но бизнес есть бизнес. Так и с вакцинами.
Вадим Щеглов:
А вы какую вакцину выберете?
Сергей Жаворонок:
Первую попавшуюся, которая первая придет. Я разговаривал также с военно-медицинской академией, у них уже пришла вакцина, и люди, которые 60 плюс, говорят, ну мы найдем тоже пути, чтобы нас провакцинировали. Лучше вакцинироваться любой вакциной, тем более, это неживой вирус. Я понимаю, вирус полиомиелита, у ВИЧ-инфицированных или при иммуносупрессии может активироваться. Но это неживой вирус, мы ничего не теряем. Нет никаких живых, кроме аденовируса. Но аденовирус – это в автобус зашел – и пожалуйста. В школе вообще много всяких вирусов.
Вадим Щеглов:
В общем, вы за вакцинацию?
Сергей Жаворонок:
Я абсолютно за. В этой проблеме, я считаю, какая нам первая попадет вакцина, надо вакцинироваться, а потом уже разбираться, какая из них лучше.
«Есть препараты, которыми лечился Трамп». Доктор медицинских наук оценил ресурс системы здравоохранения в борьбе с COVID-19 (подробности далее).