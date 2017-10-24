«Есть проблемы, которые не решаются годами»: заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске

Новости Беларуси. Между тем, отмечается положительная динамика кассового исполнения расходов бюджета Союзного государства. Это было озвучено на заседании коллегий Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель достигнут благодаря настойчивой позиции контрольных ведомств двух стран.

Впрочем, освоение бюджетных средств по отдельным программам остается низким. Так, по программе «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» было использовано порядка 75% суммы. При этом срок реализации программы завершен в прошлом году. Всего в 2016-м в союзном бюджете нетронутыми остались почти 250 миллионов российских рублей.

Александр Курлыпо, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Есть проблемы, которые, к сожалению, не решаются годами. Это проблема использования остатков бюджета. В своем докладе я говорил о том, что если рассмотреть динамику остатков за последние пять лет, то в среднем каждый год их сумма прирастала на 280 миллионов рублей.

Добавим, в прошлом году из бюджета Союзного государства финансировались 11 программ. На это было выделено почти 3 миллиона российских рублей.