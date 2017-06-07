«Есть случаи, когда вопрос затянут или в нем не разобрались»: Василий Герасимов провел прием граждан в Белоозерске

Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику мобильных приемных. 7 июня помощник главы государства – инспектор по Брестской области Василий Герасимов встретился с жителями Белоозерска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На беседу с чиновником пришли около 20 человек. Многих интересовали вопросы трудоустройства, но были и те, кого привел отнюдь не личный интерес.

Например, житель Белоозерска Сергей Мартысевич адресовал вопрос, который волнует фактически весь город. Проблема в том, что к популярному у местных пляжу путь оказался заблокированным. Как выяснилось, территория водоема принадлежит рыбхозу, а вместе с ней и мост, по которому и добирались к зоне отдыха. Однако с тех пор, как хозяйство начало разводить редкие виды рыб, доступ для обычных людей к путепроводу перекрыли, опасаясь незаконного промысла. Долгие переписки не дали результата, а впереди летний сезон. И как быть? Для выхода из ситуации Василий Герасимов покинул кабинет и отправился прямо на место. Выслушав все за и против, инспектор решил вопрос. Пока временно, но мост все-таки для горожан откроют.

Василий Герасимов, помощник Президента Беларуси – главный инспектор по Брестской области:

К сожалению, есть случаи, когда вопрос или затянут, или действительно до самой глубины в нем не разобрались. Конечно, такие вопросы в конечном итоге мы решаем в рамках закона. Что касается трудоустройства, то да, может, это будет сделано не в один день, но все то, что мы сможем сделать, мы сделаем. Не только я, но и местная власть.

Выездные приемы будут продолжены. Как показывает практика, такая форма общения наиболее востребована со стороны населения.