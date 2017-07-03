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Эстафета «Бег Мира» прошла в Витебске

03.07.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Витебск в этот день присоединился к глобальному проекту – международной эстафете «Бег Мира». Факел пробега уже пронесли по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный проект в разное время поддержали известные люди планеты: мать Тереза, Михаил Горбачев, королева Елизавета, принцесса Диана, Пол Маккартни. За 30 лет факел Мира побывал в космосе, поднимался на вершину Эльбруса. А флаг эстафеты в свое время был доставлен даже на Северный полюс.

Константин Ирвин, капитан команды международной эстафеты «Бег Мира»:
В этом году исполняется 30 лет этой эстафете. Более 10 миллионов людей подержали этот факел с пожеланиями мира и добра. Нам сегодня радостно, что мы несем это послание в Витебске нашей международной командой, которая состоит из 15 человек – ребята из России, Латвии, Чехии.

Сейчас в Витебске в самом разгаре народные гуляния, работают спортивные и развлекательные площадки. На одной из них гости и жители города с интересом знакомятся с военной техникой и машинами МЧС.

Эстафета «Бег Мира» прошла в Витебске

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