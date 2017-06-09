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Эстонию интересуют цели Беларуси по выстраиванию отношений с ЕС

09.06.2017 - 09:10

Новости Беларуси. Эстония заинтересована в активизации работы с Беларусью. Накануне в Минск прибыла парламентская делегация из этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече в белорусском парламенте эстонских депутатов интересовали вопросы безопасности, а также цели Беларуси по выстраиванию отношений с ЕС.

С 1 июля Эстония председательствует в Евросоюзе. И в связи с этим готова содействовать укреплению контактов с европейскими странами. Особый потенциал балтийские партнеры видят в сфере культуры и туризма.

Ханнес Хансо, председатель Комиссии Государственного собрания Эстонской республики по вопросам национальной обороны:
Я очень рад, что Беларусь приняла решение ввести 5-дневный безвизовый режим. Мои близкие родственники совсем недавно этим воспользовались. Было бы неплохо, если бы этот период был расширен. Это также будет способствовать увеличению туристических потоков.

Сегодня эстонские парламентарии проведут ряд встреч с представителями Министерства обороны и других ведомств.

Эстонию интересуют цели Беларуси по выстраиванию отношений с ЕС

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