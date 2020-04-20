Эта белоруска переболела коронавирусом и не боится об этом говорить: паника, как вы знаете, убивает иммунитет
Новости Беларуси. Первая белоруска с диагнозом COVID-19 Татьяна Ефремова уже вышла на работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Татьяна Ефремова, дизайнер:
Я была одной из первых. И врачам, и пациентам, наверное, было сложно, страшно. И я тоже испытала все эти чувства.
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Но паника и страх – это, конечно, не самое лучшее, что поможет пережить нам всем эту эпидемию. Потому что паника, как вы знаете, убивает иммунитет. И, конечно, всегда страшно, когда ты сталкиваешься с новым, неизведанным.
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В стране есть ресурсы для того, чтобы бороться за каждого человека, за каждую жизнь. И я думаю, что наши врачи делают сейчас все возможное и невозможное.
Президент Беларуси о коронавирусе: Закончится всё это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей
Новости Беларуси. Новости Беларуси. 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства встречали на швейном предприятии «Славянка».
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Об экономике Могилевской области губернатор Леонид Заяц докладывал Президенту и в стенах предприятия. По итогам первого квартала регион идет на третьем месте. При этом пока не выполняются три показателя: ВРП, производительность труда и экспорт услуг. Несмотря ни на что, послаблений к Могилевской области никаких, в том числе и в борьбе с набившим оскомину коронавирусом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда рост пошел у нас пневмоний, когда пошел рост – это естественно – «ковидовцев» этих, тогда я губернаторов подключил. Каждое утро должен быть штаб у тебя. Ты должен сберечь людей. И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я тут не в упрек говорю, но окружили же. Средства массовой информации, все люди… Сидишь перед экраном, плакать хочется – как они берегут этих врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они это и делают.
Спрос должен быть со всех, нельзя расслабляться. Закончится все это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей. Врачи должны только лечить. Я пятый раз это повторяю. А губернатор и вся система власти, и вертикаль власти – мы им должны сейчас помочь.
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